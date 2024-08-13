4. kez nikah masasına oturacak! Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya evleniyor! Düğün yeri bile belli! Oteldeki tüm oteli kapatıp...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Acun Ilıcalı , daha önce 3 kez nikah masasına oturdu ve ünlü ismin bu evliliklerinden 4 kızı oldu.

4 çocuk babası Ilıcalı, uzun bir süre önce ise kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.

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Ilıcalı, geçen yıllarda katıldığı bir programda sevgilisi için şu açıklamayı yaptı:

"Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. 2 yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum.