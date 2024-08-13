4. kez nikah masasına oturacak! Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya evleniyor! Düğün yeri bile belli! Oteldeki tüm oteli kapatıp...

4. kez nikah masasına oturacak! Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya evleniyor! Daha önce 3 kez nikah masasına oturan ve 4 kızı bir torunu olan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Altunkaya ile evlilik kararı aldı. 4'üncü kez damat olmaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın düğününe dair detaylar ise ortaya çıktı. İşte Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününden detaylar...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Acun Ilıcalı, daha önce 3 kez nikah masasına oturdu ve ünlü ismin bu evliliklerinden 4 kızı oldu.
4 çocuk babası Ilıcalı, uzun bir süre önce ise kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı.
Ilıcalı, geçen yıllarda katıldığı bir programda sevgilisi için şu açıklamayı yaptı:
"Çağla'yla çok güzel bir ilişkimiz var. 2 yılı devirdik. Çok üretken bir dönem geçiriyorum ve bunda Çağla ile yakaladığım huzurun önemli olduğunu düşünüyorum.