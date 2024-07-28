Wanda Nara ve Icardi'nin barıştığı konuşuluyordu! Simge Sağın'dan Icardi'ye bir mesaj daha geldi: Neyin ne olacağı belli olmaz!

Wanda Nara ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi, magazin dünyasında sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yeniden barıştığı söylentileri ortalıkta dolaşırken, Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın'dan Icardi'ye anlamlı bir mesaj daha geldi. İşte Simge Sağın'ın o açıklamaları...
Wanda Nara ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi, magazin dünyasında sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın yeniden barıştığı söylentileri ortalıkta dolaşırken, Türk pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın'dan Icardi'ye anlamlı bir mesaj daha geldi. İşte Simge Sağın'ın o açıklamaları...
Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin ayrılığı, magazin dünyasında geniş çaplı şok etkisi yarattı.
Wanda Nara, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım ile ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu: