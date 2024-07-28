Şarkıcı Ceylan Bodrum'daki 500 m2'lik lüks villası! 'Minnoş'un evini gören hayran kaldı! İşte Ceylan’ın Bodrum’daki süper lüks manzaralı villası

Türk müziğinin sevilen ismi Ceylan, Bodrum'daki muhteşem villasıyla hayranlarını büyüledi. Manzarasıyla dikkat çeken Ceylan'ın villası adeta sosyal medyada gündem oldu. İşte 50'lik ünlü şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki lüks villası...
Türk müziğinin sevilen ismi Ceylan, Bodrum'daki muhteşem villasıyla hayranlarını büyüledi. Manzarasıyla dikkat çeken Ceylan'ın villası adeta sosyal medyada gündem oldu. İşte 50'lik ünlü şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki lüks villası...
Ünlü şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Ancak 'Minnoş' lakaplı Ceylan bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu.