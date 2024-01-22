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Wanda Nara "Rahatsız etmeyeceğim" dedi Mauro Icardi'nin şortunun içinde buz attı! Icardi hasreti çeken Galatasaraylılar yorum yağdırdı

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Icardi ile ilk gecesini anlattığı sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Nara bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Nara, eşinin şortuna buz attı, yorumlar çığ oldu yağdı.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 11:10 Güncelleme 22 Ocak 2024, 11:48
Wanda Nara Rahatsız etmeyeceğim dedi Mauro Icardi’nin şortunun içinde buz attı! Icardi hasreti çeken Galatasaraylılar yorum yağdırdı 1

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi Galatasaray ile anlaşmasının ardından eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla beraber İstanbul'da yaşamaya başladı.

Wanda Nara Rahatsız etmeyeceğim dedi Mauro Icardi’nin şortunun içinde buz attı! Icardi hasreti çeken Galatasaraylılar yorum yağdırdı 2

Icardi'nin eşi Nara attığı her adımla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Wanda Nara Rahatsız etmeyeceğim dedi Mauro Icardi’nin şortunun içinde buz attı! Icardi hasreti çeken Galatasaraylılar yorum yağdırdı 3

"AMAN YENGE NE YAPTIN"

Arjantin'de tatil pozlarıyla adından söz ettiren Icardi'nin eşi Wanda Nara tatil dönüşü de yaptığı şakayla gündeme geldi.

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