Wanda Nara "Rahatsız etmeyeceğim" dedi Mauro Icardi'nin şortunun içinde buz attı! Icardi hasreti çeken Galatasaraylılar yorum yağdırdı

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Icardi ile ilk gecesini anlattığı sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Nara bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Nara, eşinin şortuna buz attı, yorumlar çığ oldu yağdı.