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36 yaşındaki Pelin Sönmez’in son haline bakın! İddialı pozlarına yorum yağdı! “Aman Osman Ağa görmesin” Akasya Durağı'nın Dilek’i...

Kadrosunda Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Suat Sungur ve Levent Ülgen gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa'nın kızı Dilek karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pelin Sönmez, bu rolle hafızalara kazındı. Dizide Obama'ya olan aşkı ve çıtı pıtı halleriyle dikkat çeken Sönmez'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. 36 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada yayınladığı iddialı pozları ise "Aman Osman Ağa görmesin" dedirtti. İşte Pelin Sönmez'in son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 10:08 Güncelleme 22 Ocak 2024, 10:21
36 yaşındaki Pelin Sönmez’in son haline bakın! İddialı pozlarına yorum yağdı! “Aman Osman Ağa görmesin” Akasya Durağı’nın Dilek’i... 1

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pelin Sönmez, son haliyle gündem oldu.

36 yaşındaki Pelin Sönmez’in son haline bakın! İddialı pozlarına yorum yağdı! “Aman Osman Ağa görmesin” Akasya Durağı’nın Dilek’i... 2

Gözlerden uzak bir yaşan sürdüren 36 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlar "Aman Osman Ağa görmesin" dedirtti.

36 yaşındaki Pelin Sönmez’in son haline bakın! İddialı pozlarına yorum yağdı! “Aman Osman Ağa görmesin” Akasya Durağı’nın Dilek’i... 3

Yıllar içindeki değişimiyle de dikkat çeken oyuncu için "Yaş aldıkça daha da güzelleşmiş" yorumu yapıldı.

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