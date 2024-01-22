Cesaretini konuşturan Pınar Altuğ'un “Yaşlanmışsınız” yorumunu duyunca verdiği cevap dikkat çekti! Yağmur Atacan da kayıtsız kalmadı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la çıktığı kar tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, en doğal haliyle kamera karşısına geçen Altuğ'un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. Altuğ'un bir takipçisi ise "Sahiden yaşlanmışsınız" yorumunda bulundu. Altuğ'dan takipçisine yanıt gecikmezken Yağmur Atacan'ın yorumu dikkat çekti.
Tescilli güzel Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile başrolü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.
Kariyer kadar Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de çok konuşulan bir çocuk annesi Altuğ, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la çıktığı kar tatilinden yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.