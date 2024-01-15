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Wanda Nara Mauro Icardi ile ilk gecesini anlattı hiçbir detayı da atlamadı "Her şeyi vermeyi alışkın değilim ertesi sabah uyandığımda..."

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor. Şimdilerde karış karış Güney Amerika'yı dolaşan çiftten Wanda Nara, öyle açıklamalar yaptı ki duyanlar inanamadı. Icardi ile olan ilişkisinden, ilk gecelerine kadar her şeyi anlatan Wanda Nara'nın açıklamaları günün en çok konuşulan konularından biri.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 10:49 Güncelleme 15 Ocak 2024, 11:04
Wanda Nara Mauro Icardi ile ilk gecesini anlattı hiçbir detayı da atlamadı Her şeyi vermeyi alışkın değilim ertesi sabah uyandığımda... 1

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi Galatasaray ile anlaşmasının ardından eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla beraber İstanbul'da yaşamaya başladı.

Wanda Nara Mauro Icardi ile ilk gecesini anlattı hiçbir detayı da atlamadı Her şeyi vermeyi alışkın değilim ertesi sabah uyandığımda... 2

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi sakatlığından dolayı yeşil sahalardan uzak kalınca soluğu eşi Wanda Nara ile birlikte Arjantin'de aldı.

Wanda Nara Mauro Icardi ile ilk gecesini anlattı hiçbir detayı da atlamadı Her şeyi vermeyi alışkın değilim ertesi sabah uyandığımda... 3

Çift şimdilerde karış karış Güney Amerika'yı geziyor.

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