Wanda Nara Mauro Icardi ile ilk gecesini anlattı hiçbir detayı da atlamadı "Her şeyi vermeyi alışkın değilim ertesi sabah uyandığımda..."

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, attıkları her adımla hem kendi ülkelerinde hem de, Türkiye büyük ilgi görüyor. Şimdilerde karış karış Güney Amerika'yı dolaşan çiftten Wanda Nara, öyle açıklamalar yaptı ki duyanlar inanamadı. Icardi ile olan ilişkisinden, ilk gecelerine kadar her şeyi anlatan Wanda Nara'nın açıklamaları günün en çok konuşulan konularından biri.