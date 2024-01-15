Bülent Ersoy'u hiç makyajsız gördünüz mü? Diva’nın sıfır makyaj hali sosyal medyanın gündeminde! Zeki Müren çıkışının ardından...

1 Bülent Ersoy, YouTube'daki 'Dünya Güzellerim Masada' programında kendisine yöneltilen "Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" sorusuna verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ersoy, "Zaten beni kıskançlığından öldü" sözleriyle de şaşırttı. Sanatçı, ayrıca Müren'in kendisi hakkında, "Allah'ım bu 'Japonun' canını al" dediğini iddia etti.

2 Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu öne süren Ersoy, şunları söyledi: "Müzeyyen Senar bana 'Benim yerimi alacaksın' derdi. Zeki Müren de bunu duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için.O bana 'Japon Çiçeği' derdi. Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye şikâyetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü"