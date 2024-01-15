Bülent Ersoy'u hiç makyajsız gördünüz mü? Diva’nın sıfır makyaj hali sosyal medyanın gündeminde! Zeki Müren çıkışının ardından...

Bülent Ersoy; Safiye Soyman ve Banu Alkan ile aynı masayı paylaştığı YouTube programında Zeki Müren hakkında söyledikleriyle gündem oldu. Ersoy'a Zekü Müren'in kuzeninden yanıt gecikmezken Diva bir anda magazin gündemine oturdu. Sosyal medyanın da en çok konuşulan isimleri arasına giren Ersoy'un hayatı merak edilirken Diva'nın makyajsız halini ilk kez görenler şaşıp kaldı. Özellikle sahne için yaptırdığı ağır makyajlarıyla bilinen Ersoy'un doğal hali çok konuşuldu.
Bülent Ersoy, YouTube'daki 'Dünya Güzellerim Masada' programında kendisine yöneltilen "Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" sorusuna verdiği yanıtla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ersoy, "Zaten beni kıskançlığından öldü" sözleriyle de şaşırttı. Sanatçı, ayrıca Müren'in kendisi hakkında, "Allah'ım bu 'Japonun' canını al" dediğini iddia etti.
Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu öne süren Ersoy, şunları söyledi:
"Müzeyyen Senar bana 'Benim yerimi alacaksın' derdi. Zeki Müren de bunu duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için.O bana 'Japon Çiçeği' derdi. Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye şikâyetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü"
Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner, Ersoy'a tepki gösterdi:
"Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar son derece üzücü. Biz dayımla bu ismi (Bülent Ersoy) hiç konuşmazdık. Zeki Müren kimseyi kıskanmazdı. Öyle büyük bir çınardan nemalanmak isteyenler hep olacaktır. Başka türlü gündeme gelemeyenler onun adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor"