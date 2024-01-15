Songül Karlı "Yeni enerjiler" dedi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Oğlum kızıyor" dese de dur durak bilmiyor "Yaşlanmıyor"

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Göğüslerini küçülterek başladığı estetik serüveninde Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. 50 yaşındaki Songül Karlı, cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi devam ediyor.