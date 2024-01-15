Songül Karlı "Yeni enerjiler" dedi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! "Oğlum kızıyor" dese de dur durak bilmiyor "Yaşlanmıyor"

Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı hakkında en çok konuşulan konulardan biri değişimiydi. Göğüslerini küçülterek başladığı estetik serüveninde Karlı geçtiğimiz günlerde yine bıçak altına yatmış ve son haliyle şaşkına çevirmişti. 50 yaşındaki Songül Karlı, cesur pozları ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi devam ediyor.
Estetikleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, aktif kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor.
Karlı, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan estetik haberlerine isyan etmişti.
Hakkında çıkan haberlere ve sosyal medyada yapılan yorumlara cevap vermek istediğini söyleyen Songül Karlı, "Saçımı sıkı sıkı ördüklerinde göz kapağı estetiği yaptırmış gibi görünüyorum" demişti.