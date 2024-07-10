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Wanda Nara ile Mauro Icardi boşanıyor mu? Wanda Nara sessizliğini bozdu

Galatasaray'ın gol makinesi Mauro Icardi,son dönemlerde başarılı futbol hayatının yanında evliliğindeki sorunlarla da gündemde. Geçtiğimiz günlerde Icardi'yi banyoda çıplak paylaşan Wanda Nara, Galatasaray yıldızını takipten çıktı. Bomba gelişmeyi duyuran Arjantin basını Wanda Nara'nın boşanma davası açacağını açıkladı. Nara, iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:19 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 09:30
Wanda Nara ile Mauro Icardi boşanıyor mu? Wanda Nara sessizliğini bozdu 1

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, başarılı performansı ile sezon boyunca adından sık sık söz ettirdi.

Wanda Nara ile Mauro Icardi boşanıyor mu? Wanda Nara sessizliğini bozdu 2

'Aşkın olayım' şarkısıyla bütünleşen Icardi, son günlerde evlilik hayatıyla da gündemde.

Wanda Nara ile Mauro Icardi boşanıyor mu? Wanda Nara sessizliğini bozdu 3

WANDA ICARDI'YI TAKİPTEN ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, Icardi'yi Instagram'da takipten çıktığı öğrenilmişti.

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