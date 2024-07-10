2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in tekne keyfi! Burak Özçivit’in güzel eşi en cesur haliyle büyüledi! Çizgili bikinisiyle...

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, tekne keyfi yaptığı anları kayıt altına alarak yayınladı. Çizgili bikinisi ile kamera karşısına geçen Evcen, cesaretini konuşturarak sıfır makyaj takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu doğal güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. İşte o paylaşım...