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2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in tekne keyfi! Burak Özçivit’in güzel eşi en cesur haliyle büyüledi! Çizgili bikinisiyle...

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, tekne keyfi yaptığı anları kayıt altına alarak yayınladı. Çizgili bikinisi ile kamera karşısına geçen Evcen, cesaretini konuşturarak sıfır makyaj takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu doğal güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 09:12 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 09:18
2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in tekne keyfi! Burak Özçivit’in güzel eşi en cesur haliyle büyüledi! Çizgili bikinisiyle... 1

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in tekne keyfi! Burak Özçivit’in güzel eşi en cesur haliyle büyüledi! Çizgili bikinisiyle... 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram paylaşımlarıyla da bolca magazin manşetlerinde yer aldı.

Fahriye Evcen tekneden paylaştı!

2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in tekne keyfi! Burak Özçivit’in güzel eşi en cesur haliyle büyüledi! Çizgili bikinisiyle... 3

Tatil için Bodrum'u tercih eden ve burada eşiyle aldığı lüks villayla uzun süre gündem de olan Evcen, şimdi ise tekne keyfiyle konuşuldu.

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