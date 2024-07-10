67'lik Yeşilçam yıldızı parmak ısırttı! Aile Şerefi’nin Zeynep’i Itır Esen son haliyle olay! “Yılların eskitemediği nadir güzellerden”

Aşk-ı Memnu, Gülen Gözler, Bizim Aile gibi Yeşilçam'ın efsane yapımlarında rol alan Itır Esen, kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Aile Şerefi filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Şimdilerde 67 yaşında olan ünlü oyuncunun son hali ise ağızları açık bıraktı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle parmak ısırtan Yeşilçam yıldızı için "Yılların eskitemediği nadir güzellerden", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen'in son hali...