Wanda Nara ile Icardi ayrıldı gözler Simge'ye çevrildi! İmalı paylaşım ortalığı karıştırdı! "Şimdi değilse ne zaman?"

Futbol dünyasının gözde çiftlerinden Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ayrılık haberlerinin ardından gözler, ünlü şarkıcı Simge Sağın'a çevrildi. Simge Sağın'ın sosyal medyada yaptığı imalı paylaşım, dedikoduları alevlendirdi ve ortalığı karıştırdı! İşte Icardi-Wanda-Simge cephesindeki o gelişme...