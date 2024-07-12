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İmparator İbrahim Tatlıses'ten üzen haber! Helallik istedi gözyaşlarına hakim olamadı! İbrahim Tatlıses ameliyat masasına yatıyor...

İmparator İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine üzücü haber geldi. 14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Yaşadığı talihsiz olay sonrası sol kolu felç olan İbrahim Tatlıses'ten bir üzücü haber daha geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Tatlıses, helallik istedi.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 01:59 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 01:59
İmparator İbrahim Tatlıses’ten üzen haber! Helallik istedi gözyaşlarına hakim olamadı! İbrahim Tatlıses ameliyat masasına yatıyor... 1

İmparator İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine üzücü haber geldi. 14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Yaşadığı talihsiz olay sonrası sol kolu felç olan İbrahim Tatlıses'ten bir üzücü haber daha geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Tatlıses, helallik istedi.

İmparator İbrahim Tatlıses’ten üzen haber! Helallik istedi gözyaşlarına hakim olamadı! İbrahim Tatlıses ameliyat masasına yatıyor... 2

İmparator lakabıyla tanınan 72 yaşındaki İbrahim Tatlıses yıllardır sesiyle milyonlar tarafından dinlenmeye devam ediliyor.

İmparator İbrahim Tatlıses’ten üzen haber! Helallik istedi gözyaşlarına hakim olamadı! İbrahim Tatlıses ameliyat masasına yatıyor... 3

Yıllar önce uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü.

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