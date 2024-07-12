İmparator İbrahim Tatlıses'ten üzen haber! Helallik istedi gözyaşlarına hakim olamadı! İbrahim Tatlıses ameliyat masasına yatıyor...

İmparator İbrahim Tatlıses'ten sevenlerine üzücü haber geldi. 14 Mart 2011 tarihinde İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralanan İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Yaşadığı talihsiz olay sonrası sol kolu felç olan İbrahim Tatlıses'ten bir üzücü haber daha geldi. Gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Tatlıses, helallik istedi.