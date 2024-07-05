Wanda Nara az kalsın Mauro Icardi'yi çıplak gösteriyordu! Küvetten paylaştığı video sosyal medyayı salladı! "Yenge ne yaptın yenge!"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, küvetten paylaştığı video ile sosyal medyayı adeta salladı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarda cesur ve iddialı tarzıyla bilinen Wanda Nara, bu kez sınırları zorladı. Küvette çekilen ve az kalsın Mauro Icardi'yi çıplak gösteren video, takipçilerini şoke etti. İşte o anlar...