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Wanda Nara az kalsın Mauro Icardi'yi çıplak gösteriyordu! Küvetten paylaştığı video sosyal medyayı salladı! "Yenge ne yaptın yenge!"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, küvetten paylaştığı video ile sosyal medyayı adeta salladı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarda cesur ve iddialı tarzıyla bilinen Wanda Nara, bu kez sınırları zorladı. Küvette çekilen ve az kalsın Mauro Icardi'yi çıplak gösteren video, takipçilerini şoke etti. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 21:08 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 21:24
Wanda Nara az kalsın Mauro Icardi’yi çıplak gösteriyordu! Küvetten paylaştığı video sosyal medyayı salladı! Yenge ne yaptın yenge! 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, küvetten paylaştığı video ile sosyal medyayı adeta salladı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarda cesur ve iddialı tarzıyla bilinen Wanda Nara, bu kez sınırları zorladı. Küvette çekilen ve az kalsın Mauro Icardi'yi çıplak gösteren video, takipçilerini şoke etti. İşte o anlar...

Wanda Nara az kalsın Mauro Icardi’yi çıplak gösteriyordu! Küvetten paylaştığı video sosyal medyayı salladı! Yenge ne yaptın yenge! 2

Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor, ancak bu seferki paylaşımı herkesi şaşkına çevirdi!

Wanda Nara'dan tepki çeken paylaşım

Wanda Nara az kalsın Mauro Icardi’yi çıplak gösteriyordu! Küvetten paylaştığı video sosyal medyayı salladı! Yenge ne yaptın yenge! 3

"AMAN YENGE NE YAPTIN"

Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarda cesur ve iddialı tarzıyla bilinen Wanda Nara, bu kez sınırları zorladı.

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