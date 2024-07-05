Tolga Sarıtaş’ın kardeşini gören ikizi sandı! Söz dizisinin Yavuz Komutan'ıydı! İşte Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş'ın kardeşi...

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Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler, onu ikizi sandı! "Söz" dizisinde Yavuz Komutan karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Tolga Sarıtaş, bu kez aile hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, Zeynep Mayruk ile olan evliliğiyle konuşulurken, kardeşiyle paylaştığı fotoğraflarla da dikkatleri üzerine çekti.