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Tolga Sarıtaş’ın kardeşini gören ikizi sandı! Söz dizisinin Yavuz Komutan'ıydı! İşte Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş'ın kardeşi...

Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler, onu ikizi sandı! "Söz" dizisinde Yavuz Komutan karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Tolga Sarıtaş, bu kez aile hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, Zeynep Mayruk ile olan evliliğiyle konuşulurken, kardeşini gören gözlerine inanamadı. İşte Tolga Sarıtaş'ın ikizi sanılan kardeşi...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 21:58 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 22:15
Tolga Sarıtaş’ın kardeşini gören ikizi sandı! Söz dizisinin Yavuz Komutan’ıydı! İşte Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş’ın kardeşi... 1

Tolga Sarıtaş'ın kardeşini görenler, onu ikizi sandı! "Söz" dizisinde Yavuz Komutan karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Tolga Sarıtaş, bu kez aile hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, Zeynep Mayruk ile olan evliliğiyle konuşulurken, kardeşiyle paylaştığı fotoğraflarla da dikkatleri üzerine çekti.

Tolga Sarıtaş’ın kardeşini gören ikizi sandı! Söz dizisinin Yavuz Komutan’ıydı! İşte Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş’ın kardeşi... 2

Kariyeri boyunca birden fazla yapımda oyunculuğu ve yakışıklılığıyla göz kamaştıran Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile dünyaevine girdi.

Tolga Sarıtaş’ın kardeşini gören ikizi sandı! Söz dizisinin Yavuz Komutan’ıydı! İşte Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş’ın kardeşi... 3

Mutlu haberle magazin manşetlerini süsleyen Tolga Sarıtaş bu kez bambaşka bir olayla gündem oldu.

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