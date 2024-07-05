Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filminde rol arkadaşıydı! Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap sanıyordu ama gerçek...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan ve "Arap Celal" olarak tanınan Celal Yonat, gerçek kökeniyle herkesi şaşırttı! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden "Üç Kağıtçı"da rol almış olan Celal Yonat, birçok kişi tarafından Arap asıllı sanılıyordu. Ancak gerçek ortaya çıkınca, herkes hayrete düştü...