Kemal Sunal'ın Üç Kağıtçı filminde rol arkadaşıydı! Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap sanıyordu ama gerçek...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan ve "Arap Celal" olarak tanınan Celal Yonat, gerçek kökeniyle herkesi şaşırttı! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden "Üç Kağıtçı"da rol almış olan Celal Yonat, birçok kişi tarafından Arap asıllı sanılıyordu. Ancak gerçek ortaya çıkınca, herkes hayrete düştü...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan ve "Arap Celal" olarak tanınan Celal Yonat, gerçek kökeniyle herkesi şaşırttı! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden "Üç Kağıtçı"da rol almış olan Celal Yonat, birçok kişi tarafından Arap asıllı sanılıyordu. Ancak gerçek ortaya çıkınca, herkes hayrete düştü...
Yeşilçam'da sayısız yapımda yer alan ve Arap Celal rolüne hayat veren Celal Yonat 7'den 70'e gönüllerde taht kurdu.
Peki Celal Yonat kimdir? Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı.