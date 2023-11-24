Doğum için gün sayan Ezgi Mola’dan müjdeli haber geldi! Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı oğullarına kavuştu!

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine giren Ezgi Mola'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, Can adını verdiği oğlunu dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanını yaşadı. İşte detaylar...
Ezgi Mola yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile geçen Mayıs ayında sade bir törenle nikah masasına oturdu.
Mola'nın nikâh şahidi meslektaşı ve yakın arkadaşı Enis Arıkan, Aksakallı'nın şahidi ise eski futbolcu Sinan Engin oldu.
Mola, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklayarak müjdeli haberi duyurdu.