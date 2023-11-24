Doğum için gün sayan Ezgi Mola’dan müjdeli haber geldi! Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı oğullarına kavuştu!

İşletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine giren Ezgi Mola'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, Can adını verdiği oğlunu dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanını yaşadı. İşte detaylar...