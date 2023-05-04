Vücuttaki yağı küle çeviriyor! 40 yaş altında %100 işe yarıyor! 33 yaşındaki Burcu Özberk diyetiyle gündemde!
Burcu Özberk, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor. Fit vücuduyla özellikle takipçilerinin dikkatini çeken ünlü oyuncunun formunu korumak için düzenli olarak spor yaptığı biliniyor. Burcu Özberk'in antrenman rutininde kardiyo, ağırlık çalışmaları ve yoga gibi farklı egzersizler bulunuyor. Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıklarına da önem veren Özberk, formunu korumak için dengeli ve düzenli bir beslenme programı uyguluyor.
04.05.2023 09:20 - Son Güncelleme: 04.05.2023 09:20
Burcu Özberk fit vücuduyla dikkat çekiyor. Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam dizileriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu formunu nasıl koruduğunu açıkladı. 33 yaşında olmasına rağmen nasıl incecik kaldığını merak edenler için Burcu Özberk'in daha önce denediği mucize diyeti sizler için derledik. Ketojenik diyet olarak adlandırılan bu beslenme şekli oldukça faydalı. İşte ketojenik diyetin faydaları...
Burcu Özberk, sağlıklı bir yaşam için beslenme tarzını değiştirmeye çalıştığını ve ketojenik diyete başladığını açıklamıştı.
21 GÜNLÜK KETOJENİK DİYETİN FAYDALARI
- Uzmanlara göre diğer olası ketojenik diyet avantajları arasında Alzheimer ve epilepsi dahil olmak üzere bazı nörolojik hastalıkların önlenmesi yer alıyor.