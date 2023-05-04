Vücuttaki yağı küle çeviriyor! 40 yaş altında %100 işe yarıyor! 33 yaşındaki Burcu Özberk diyetiyle gündemde!

Burcu Özberk fit vücuduyla dikkat çekiyor. Muhteşem Yüzyıl, Güneşin Kızları, Aşk Mantık İntikam dizileriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu formunu nasıl koruduğunu açıkladı. 33 yaşında olmasına rağmen nasıl incecik kaldığını merak edenler için Burcu Özberk'in daha önce denediği mucize diyeti sizler için derledik. Ketojenik diyet olarak adlandırılan bu beslenme şekli oldukça faydalı. İşte ketojenik diyetin faydaları...