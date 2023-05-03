Çağla Şıkel Pınar Altuğ'a "Gözüne ne kaçtı sen söyle" dedi Pınar'ın başına gelmeyen kalmadı! Pınar Altuğ'un gözüne kuş pisleyince...

Bir tenis kulübünde gerçekleşen moda etkinliğine izleyici olarak davet edilen Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel, bu güne dair paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından yaptı. Aralarında yaptıkları diyalogdan anlaşıldığı üzere gözüne 'kuş boku' kaçan Pınar Altuğ'a yardımcı olan Şıkel o anlara dair bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı.