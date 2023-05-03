Vav TV İzle
Haberler Magazin Çağla Şıkel Pınar Altuğ'a "Gözüne ne kaçtı sen söyle" dedi Pınar'ın başına gelmeyen kalmadı! Pınar Altuğ'un gözüne kuş pisleyince...

Çağla Şıkel Pınar Altuğ'a "Gözüne ne kaçtı sen söyle" dedi Pınar'ın başına gelmeyen kalmadı! Pınar Altuğ'un gözüne kuş pisleyince...

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer bir yanda da Çağla Şıkel attığı her adımla, her paylaşımıyla ve son dönemde Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla olay yaratan bir isim. Bu iki kadın bakın hangi olayla magazin gündemine bomba gibi düştü.

03.05.2023 16:31 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:31
Çağla Şıkel Pınar Altuğ’a Gözüne ne kaçtı sen söyle dedi Pınar’ın başına gelmeyen kalmadı! Pınar Altuğ’un gözüne kuş pisleyince...

Magazin dünyasının iki ünlü kadını Çağla Şıkel ile Pınar Altuğ'un başına bakın neler geldi neler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağla Şıkel Pınar Altuğ’a Gözüne ne kaçtı sen söyle dedi Pınar’ın başına gelmeyen kalmadı! Pınar Altuğ’un gözüne kuş pisleyince...

Sunucu ve model Çağla Şıkel bir süredir Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

Çağla Şıkel Pınar Altuğ’a Gözüne ne kaçtı sen söyle dedi Pınar’ın başına gelmeyen kalmadı! Pınar Altuğ’un gözüne kuş pisleyince...

Pınar Altuğ ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Bu iki kadın önceki gün katıldıkları davette bakın neler yaşadı.

Çağla Şıkel Pınar Altuğ’a Gözüne ne kaçtı sen söyle dedi Pınar’ın başına gelmeyen kalmadı! Pınar Altuğ’un gözüne kuş pisleyince...

Bir tenis kulübünde gerçekleşen moda etkinliğine izleyici olarak davet edilen Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel, bu güne dair paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından yaptı. Aralarında yaptıkları diyalogdan anlaşıldığı üzere gözüne 'kuş boku' kaçan Pınar Altuğ'a yardımcı olan Şıkel o anlara dair bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı.

Çağla Şıkel Pınar Altuğ’a Gözüne ne kaçtı sen söyle dedi Pınar’ın başına gelmeyen kalmadı! Pınar Altuğ’un gözüne kuş pisleyince...

Paylaşımına, Pınar Altuğ'u etiketleyerek 'gözüne ne kaçtı sen söyle' diyen Çağla Şıkel'e arkadaşı Altuğ'un yanıtı 'kuş boku' oldu.

SON DAKİKA