Çağla Şıkel Pınar Altuğ'a "Gözüne ne kaçtı sen söyle" dedi Pınar'ın başına gelmeyen kalmadı! Pınar Altuğ'un gözüne kuş pisleyince...
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer bir yanda da Çağla Şıkel attığı her adımla, her paylaşımıyla ve son dönemde Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla olay yaratan bir isim. Bu iki kadın bakın hangi olayla magazin gündemine bomba gibi düştü.
03.05.2023 16:31 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:31
Pınar Altuğ ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Bu iki kadın önceki gün katıldıkları davette bakın neler yaşadı.
Bir tenis kulübünde gerçekleşen moda etkinliğine izleyici olarak davet edilen Pınar Altuğ ve Çağla Şıkel, bu güne dair paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından yaptı. Aralarında yaptıkları diyalogdan anlaşıldığı üzere gözüne 'kuş boku' kaçan Pınar Altuğ'a yardımcı olan Şıkel o anlara dair bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı.
Paylaşımına, Pınar Altuğ'u etiketleyerek 'gözüne ne kaçtı sen söyle' diyen Çağla Şıkel'e arkadaşı Altuğ'un yanıtı 'kuş boku' oldu.