Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural sporda! Yoga paylaşımıyla ortalığı salladı görenler: "Demek böyle zayıflamış"
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural sporda! Yoga paylaşımıyla ortalığı salladı görenler, "Demek böyle zayıflamış" yorumları yaptı. 1988 - 1999 yılları arasında evli kalan Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evlat dünyaya geldi. Geçtiğimiz aylarda oğullarını evlendiren eski eşlerin kızları Melisa da yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Son dönemde verdiği kilolar ve annesine olan benzerliği ile gündeme gelen Melisa Ural'ın spor paylaşımı sosyal medya gündeminde.
03.05.2023 16:13 - Son Güncelleme: 03.05.2023 16:25
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural sporda! Yoga paylaşımıyla ortalığı salladı görenler, "Demek böyle zayıflamış" yorumları yaptı.
Alaattin Kadayıfçıoğlu ile mutlu bir birlikteliği olan Melisa Ural Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Geçtiğimiz nisan ayında mutlu birlikteliklerini evlilikte taçlandırmaya karar veren genç çiftten Melisa Ural spor pozlarıyla gündemde.
İşte yoga yapan Melisa Ural'dan gelen spor pozu ve sizler için derlediğimiz ünlülerin spor yaparken ki halleri...