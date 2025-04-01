2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

Türkiye, 2025'in ilk üç ayında sanat camiasından peş peşe kayıplar verdi. Türk müziği ve sinemasının önemli isimleri aramızdan ayrıldı. Kendi alanlarında birçok başarıya imza atan ünlü isimler, gerilerinde unutulmaz eserler bırakarak son yolculuklarına uğurlandı.
İşte 2025 yılının ilk üç ayında kaybettiklerimiz...
FERDİ TAYFUR
Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.
BEDİA ENER
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Neyyir Hanım karakteriyle kazınan usta oyuncu Bedia Ener Öztep, 14 Ocak'ta hayatını kaybetti.
SEZAİ ALTEKİN
'Bay Dublaj' olarak da tanınan Sezai Altekin, 31 Ocak'ta kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayata veda etti.
KAHTALI MIÇE
Bir süredir kanserle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
EMİN GÜMÜŞKAYA
Çocuklar Duymasın adlı dizide hayat verdiği Seyyar Tayyar karakteri ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te aramızdan ayrıldı.
EDİP AKBAYRAM
Aldırma Gönül, Hasretinle Yandı Gönlüm gibi şarkılarıyla bilinen sanatçı Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 2 Mart 2025 tarihinde 75 yaşında hayatını kaybetti.
ŞİNASİ YURTSEVER
Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi ünlü yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde hayat gözlerini yumdu.
TANYELİ
2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta yaşamını yitirdi.
OSMAN SINAV
'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi', 'Hayat Bağları', 'Melek Apartmanı', 'Sen Anlat Karadeniz' gibi başarılı projelerde yönetmenlik yapan Osman Sınav kanser ile mücadele ediyordu. Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.
FİLİZ AKIN
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 21 Mart'ta vefat etti.
VOLKAN KONAK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mart'ta 58 yaşında yaşamını yitirdi.