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2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

2025 yılı, sanat dünyası için büyük kayıplarla başladı. Yeni yılın ilk üç ayında sanat camiasından peş peşe vefat haberleri geldi. Kendi alanlarında birçok başarıya imza atan ünlü isimler, aramızdan ayrıldı. İşte 2025 yılının ilk üç ayında kaybettiklerimiz...

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:35 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 13:35
2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

Türkiye, 2025'in ilk üç ayında sanat camiasından peş peşe kayıplar verdi. Türk müziği ve sinemasının önemli isimleri aramızdan ayrıldı. Kendi alanlarında birçok başarıya imza atan ünlü isimler, gerilerinde unutulmaz eserler bırakarak son yolculuklarına uğurlandı.

İşte 2025 yılının ilk üç ayında kaybettiklerimiz...

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

FERDİ TAYFUR

Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

BEDİA ENER

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Neyyir Hanım karakteriyle kazınan usta oyuncu Bedia Ener Öztep, 14 Ocak'ta hayatını kaybetti.

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

SEZAİ ALTEKİN

'Bay Dublaj' olarak da tanınan Sezai Altekin, 31 Ocak'ta kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayata veda etti.

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

KAHTALI MIÇE

Bir süredir kanserle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

EMİN GÜMÜŞKAYA

Çocuklar Duymasın adlı dizide hayat verdiği Seyyar Tayyar karakteri ile hafızalara kazınan Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te aramızdan ayrıldı.

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

EDİP AKBAYRAM

Aldırma Gönül, Hasretinle Yandı Gönlüm gibi şarkılarıyla bilinen sanatçı Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 2 Mart 2025 tarihinde 75 yaşında hayatını kaybetti.

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

ŞİNASİ YURTSEVER

Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi ünlü yapımlarda rol alan Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde hayat gözlerini yumdu.

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

TANYELİ

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta yaşamını yitirdi.

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

OSMAN SINAV

'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi', 'Hayat Bağları', 'Melek Apartmanı', 'Sen Anlat Karadeniz' gibi başarılı projelerde yönetmenlik yapan Osman Sınav kanser ile mücadele ediyordu. Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

FİLİZ AKIN

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 21 Mart'ta vefat etti.

2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

VOLKAN KONAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İskele kentindeki bir konser sırasında sahnede fenalaşan şarkıcı Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 Mart'ta 58 yaşında yaşamını yitirdi.