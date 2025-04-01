2025’in acı kayıpları! Sanat camiasından vefat haberleri peş peşe geldi! Ferdi Tayfur, Osman Sınav, Filiz Akın...

Türkiye, 2025'in ilk üç ayında sanat camiasından peş peşe kayıplar verdi. Türk müziği ve sinemasının önemli isimleri aramızdan ayrıldı. Kendi alanlarında birçok başarıya imza atan ünlü isimler, gerilerinde unutulmaz eserler bırakarak son yolculuklarına uğurlandı. İşte 2025 yılının ilk üç ayında kaybettiklerimiz...

FERDİ TAYFUR Arabesk müziğin dev ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

BEDİA ENER Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Neyyir Hanım karakteriyle kazınan usta oyuncu Bedia Ener Öztep, 14 Ocak'ta hayatını kaybetti.

SEZAİ ALTEKİN 'Bay Dublaj' olarak da tanınan Sezai Altekin, 31 Ocak'ta kalp yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayata veda etti.