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Duyan inanamadı: Volkan Konak'ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe'nin yıldızı...

Volkan Konak'ın ani ölümü, hem sanat camiasını hem de milyonlarca hayranını derin bir yasa boğdu. Konak'ın ardından, özel hayatına dair bugüne dek gün yüzüne çıkmamış birçok detay da gündeme taşındı. Kamuoyunu şaşkına çeviren en dikkat çekici bilgi ise, usta sanatçının kuzeninin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından biri olduğunun ortaya çıkması oldu.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:22
Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Karadeniz'in güçlü sesi müziğiyle olduğu kadar karakteriyle de hafızalarda yer etmişti. Ancak vefatının ardından gündeme gelen vasiyeti Konak hakkında bilinmeyen bir gerçeği de gün yüzüne çıkardı Volkan Konak ile Türk futbolunun ünlü ismi arasında öyle bir bağ var ki duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Volkan Konak'ın vefat haberi sonrası az sayıda kişinin bildiği bir gerçek ortaya çıktı.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Volkan Konak ve Emre Belözoğlu aslında kuzenlermiş.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

İki ismin bu kadar farklı alanlarda büyük başarılar elde etmeleri aralarındaki bağın ne denli özel olduğunu gözler önüne serdi.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Maçka'dan Gelen Bu İki Büyük İsim

Her iki ismin de kökeni Maçka ilçesine dayanıyor. Bu sadece coğrafi bir bağlantı değil aynı zamanda geçmişten gelen derin bir akrabalık ilişkisini de simgeliyor.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Konak ve Belözoğlu uzun yıllardır süregelen bu ilişkiyi daha önce çok fazla gündeme getirmemişti.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

"ÇOK DEĞERLİ KUZENİM AĞABEYİM"

Volkan Konak'ın ölüm haberini alan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Ünlü isim "Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim." ifadelerini kullandı.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

İki ünlü isimin kuzen olduğunu ilk kez öğrenenler hayrete düştü.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

VOLKAN KONAK'IN VEFATI: KONSER SIRASINDA FENALAŞTI

Ünlü sanatçı Volkan Konak dün KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaştı.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin yıllar önce açıkladığı vasiyeti de vefatının ardından ortaya çıktı.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, acı haberi "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır" açıklamasıyla duyurdu.

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

'YATACAĞIM YERİ ŞİMDİDEN HAZIRLADIM'

Ünlü sanatçı yıllar önce Hürriyet'e verdiği röportajda şunları söylemişti:

"Yatacağım yeri de şimdiden ayarladım. Maçka'da babamın yattığı yerde bizim sülale mezarlarında incir altında yatacağım. Dolayısıyla oradan kopmam mümkün değil."

Duyan inanamadı: Volkan Konak’ın kuzeni bakın hangi futbolcuymuş! Meğer Fenerbahçe’nin yıldızı...

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)