"BU VEDAYI HAZIRLARKEN DE REHBERİMİZ SİZ OLDUNUZ"

Oyuncu Serda Kondeler, veda törenini hazırlarken her şeyi Ahmet Levendoğlu'nun isteyeceği gibi düzgün işlemesi için uğraştıklarını dile getirerek, "Titizlikle kurguladık, kusursuz olmalıydı. Disiplinsizliğe yer bırakmadan, adanmışlıkla, pes etmeden ve kararlılıkla ilerledik. İlkelerimizden vazgeçmeden, başımız dik yol aldık. Arada huysuzlandığımız da oldu. Bu vedayı hazırlarken de rehberimiz siz oldunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerinde kendisini evinden sevgiyle uğurladığını ve "Daha sık gelin" dediğini belirten Kondeler, şunları söyledi:

"İlk kez plansız, programsız, istediğim zaman çat kapı gelebilecektim size oysa. Ben de bugün rehberliğiniz, öğrettikleriniz, yaşamıma kattıklarınız için sevgi ve minnetle uğurluyorum sizi canım hocam. Bitmeyecek sandığınız işi tamamlamaya söz veriyorum size. Emanetiniz ben ve buna gönüllü Emir, Esma, Eren, Turgut, Gülcan, Namık ve Tekin'de. Gözünüz arkada kalmasın."