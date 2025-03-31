“88 kiloya çıktım, 1.5 ayda 8 kilo verdim” 40'lık Pelin Karahan'ın zayıflama formülü

İki çocuk annesi, başarılı oyuncu Pelin Karahan , verdiği bir röportajda formda kalmasının sırrını paylaştı. Hamilelik döneminde 88 kiloya kadar çıktığını açıklayan Karahan, sadece 1.5 ayda tam 8 kilo vererek 49 kiloya düşmeyi başardığını söyledi.

Ekranların sevilen oyuncusu Pelin Karahan , dört yıl önce verdiği bir röportajda, sağlıklı yaşam yolculuğunun perde arkasını samimi bir dille anlatmıştı. İki çocuk annesi olarak geçirdiği yoğun hamilelik sürecinin ardından yalnızca verdiği kilolarla değil, edindiği alışkanlıklarla da örnek bir dönüşüm gerçekleştiren Karahan, ketojenik beslenme , aralıklı oruç , yoğun spor rutini ve temiz yaşam yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

"Bu boya bu kadar kilo gerçekten çok fazlaydı. Ayak numaram bile büyümüştü. Canım yanıyordu…"

Pelin Karahan , 2021 yılında verdiği röportajda ilk hamileliğinde 16, ikinci hamileliğinde ise 28 kilo aldığını açıklamıştı. Minyon yapılı bir kadın olarak aldığı kiloların kendisine hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır geldiğini ifade eden oyuncu, özellikle ikinci doğumdan sonra 88 kiloya kadar çıktığını söylemişti.

Karahan, İstanbul'a döndükten sonra diyetisyeniyle birlikte ketojenik beslenme sistemine geçti. Karbonhidrat ve şekeri tamamen hayatından çıkaran oyuncu, süreci disiplinle uyguladı ve 1,5 ay gibi kısa bir sürede 8 kilo verdiğini açıkladı.

⏱️ ARALIKLI ORUÇ: "16:8 SİSTEMİYLE ENERJİM ARTTI"

Karahan, sadece ketojenik diyeti uygulamakla kalmadı; aynı zamanda aralıklı oruç (intermittent fasting) sistemini de benimsedi. Günde iki ana öğün ve bir ara öğün ile beslendiğini, 16 saat açlık prensibini uyguladığını aktardı.

Başlangıçta vücudunun zorlandığını ancak birkaç gün sonra ciddi bir enerji artışı yaşadığını belirtti: