Çağla Şıkel'in ağzı açık kaldı verdiği tepki bomba! "Yeni Çamoluk Otomotiv '50 milyar TL' bağış yaptı" denince Çağla Şıkel...
Çağla Şıkel'in ağzı açık kaldı verdiği tepki bomba! Türkiye deprem bölgesine yardım gönderebilmek için "Tek Yürek" oldu ve büyük bir seferberlik başlattı. Dün akşam yapılan canlı yayınla afet bölgesi için 105 milyar liradan fazla yardım toplanırken, program sırasında "Yeni Çamoluk Otomotiv '50 milyar TL' bağış yaptı" anonsuna Çağla Şıkel'den gelen tepki gündem oldu. Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras yanlış anlaşılma olduğunu ifade ederken, 50 bin TL'lik bağış miktarını da 100 bin TL'ye çıkardığını açıkladı. Çağla Şıkel'in verdiği tepki ise sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
Çağla Şıkel'in ağzı açık kaldı verdiği tepki bomba! "Yeni Çamoluk Otomotiv '50 milyar TL' bağış yaptı" denince Çağla Şıkel'den gelen tepki kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kahramanmara merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye Tek Yürek olarak yardım kampanyasına başladı. Yüzyılın felaketinin ardından tüm TV kanalları ortak yayın yaptı. Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak olan yardımları topladı. Yardım kampanyası kapsamında Turkuvaz Medya Grubu yayınında rekor bağış yapıldı.
Canlı yayında 50 milyar TL bağışladığını söyleyen Hamit Duras gündeme bomba gibi oturdu. Çekilen videoda telefonuna bildirim yağan Hamit Duras'ın mahçup anları izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Kendisine gülenlere 'Mahvettiniz beni' diyerek sitem ettiği anlar kameralara böyle yansıdı.
Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'ın Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar TL bağış yaptığını söylemesi kısa sürede gündem olurken Çağla Şıkel'den gelen tepki dikkat çekti.