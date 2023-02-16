Çağla Şıkel'in ağzı açık kaldı verdiği tepki bomba! "Yeni Çamoluk Otomotiv '50 milyar TL' bağış yaptı" denince Çağla Şıkel...

Kahramanmara merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye Tek Yürek olarak yardım kampanyasına başladı. Yüzyılın felaketinin ardından tüm TV kanalları ortak yayın yaptı. Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak olan yardımları topladı. Yardım kampanyası kapsamında Turkuvaz Medya Grubu yayınında rekor bağış yapıldı.