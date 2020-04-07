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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den samimi itiraf: Volkan'la olmak çok zor

Fenerbahçe'nin efsanevi kalecilerinden, günümüzün antrenörlerinden Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel'in bu açıklamaları çok konuşulacak. 2009 Belçika Güzel olan Zeynep Sever Demirel de corona virüs nedeniyle günlerini evde geçiriyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Zeynep Sever Demirel özel hayatına dair sırlarını anlattı.

07.04.2020 11:38 - Son Güncelleme: 07.04.2020 11:38
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den samimi itiraf: Volkan'la olmak çok zor

Posta'nın haberine göre; hayranlarının isteği üzerine sosyal medyadan onlara spor yaptırıyor. Böylece kendi formunu da koruyor. İşte Zeynep Sever Demirel'in o açıklamaları:

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den samimi itiraf: Volkan'la olmak çok zor

12 Mart'ta eve kapandıklarını söyleyen Zeynep Sever Demirel, sadece bir kere kedi ve köpeklerimi veterinere götürdüğünü söyledi. Formuyla adından söz ettinre Demirel, kraliçe seçildiğinde 19 yaşında 59 kilo olduğunu, şimdi ise 30 yaşında ve 57 kilo olduğunu belirtti.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den samimi itiraf: Volkan'la olmak çok zor

Beslenme tarzı merak edilen Demirel 'Sabahları süzme yoğurt içine meyve karıştırıyorum, çiya tohumu ve yulafla yiyorum. Paketli ürünlerden her zaman uzak duruyorum. Hamilelik sonrasında kilo vermek için saat 17.00'den sonra hiçbir şey yememiştim.' dedi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den samimi itiraf: Volkan'la olmak çok zor

Güzellik rutinine ise Demirel şu yanıtı verdi:

Hem saçıma, hem de yüzüme Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Ayrıca cildime sofra tuzuyla peeling yapıyorum. Gül suyu da olmazsa olmazım.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den samimi itiraf: Volkan'la olmak çok zor

'VOLKAN'LA OLMAK ZOR'

Karantina nedeniyle şu sıralar eşi Volkan Demirel ile 7/24 vakit geçiren Zeynep Sever Demirel samimi bir itirafta da bulundu. Volkan Demirel ile evde bu kadar vakit geçirmenin zor olduğunu söyleyen Demirel 'Volkan ile kendimize özel alanlar ayırıyoruz. Ben kitap okurken, o çocuklarla ilgileniyor.' dedi.

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