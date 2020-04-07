Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den samimi itiraf: Volkan'la olmak çok zor
Fenerbahçe'nin efsanevi kalecilerinden, günümüzün antrenörlerinden Volkan Demirel'in güzel eşi Zeynep Sever Demirel'in bu açıklamaları çok konuşulacak. 2009 Belçika Güzel olan Zeynep Sever Demirel de corona virüs nedeniyle günlerini evde geçiriyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan Zeynep Sever Demirel özel hayatına dair sırlarını anlattı.
07.04.2020 11:38
- Son Güncelleme: 07.04.2020 11:38
'VOLKAN'LA OLMAK ZOR'
Karantina nedeniyle şu sıralar eşi Volkan Demirel ile 7/24 vakit geçiren Zeynep Sever Demirel samimi bir itirafta da bulundu. Volkan Demirel ile evde bu kadar vakit geçirmenin zor olduğunu söyleyen Demirel 'Volkan ile kendimize özel alanlar ayırıyoruz. Ben kitap okurken, o çocuklarla ilgileniyor.' dedi.
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