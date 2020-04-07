Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den samimi itiraf: Volkan'la olmak çok zor

'VOLKAN'LA OLMAK ZOR'

Karantina nedeniyle şu sıralar eşi Volkan Demirel ile 7/24 vakit geçiren Zeynep Sever Demirel samimi bir itirafta da bulundu. Volkan Demirel ile evde bu kadar vakit geçirmenin zor olduğunu söyleyen Demirel 'Volkan ile kendimize özel alanlar ayırıyoruz. Ben kitap okurken, o çocuklarla ilgileniyor.' dedi.