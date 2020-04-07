İşte Benim Stilim'le tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor!

Geçirdiği estetik operasyonları ile ara sıra da olsa adından söz ettirmeyi başaran Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor! Moda programları ile fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan, 22 Aralık günü güzellik koçu olan arkadaşı Özge Özel ile bir araya geldi. Beşiktaş'ta buluşan ikiliden Doğan, iddiaya göre Özel'in ehliyetini çantasından alarak eline geçirdi.