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İşte Benim Stilim'le tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor!

Ayşegül Melisa Doğan İşte Benim Stilim yarışması ile hayatımıza girdi... Moda programları ile fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan, arkadaşı Özge Özel tarafından dava edildi. İddiaya göre Ayşegül Melisa Doğan, alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Güzellik koçu olan arkadaşından çaldığı ehliyete ceza kestirince Ayşegül Melisa Doğan'a hırsızlık suçuyla dava açıldı. İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan haberinin detayları...

07.04.2020 10:20 - Son Güncelleme: 07.04.2020 10:49
İşte Benim Stilim'le tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor!

Geçirdiği estetik operasyonları ile ara sıra da olsa adından söz ettirmeyi başaran Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor! Moda programları ile fenomen haline gelen Ayşegül Melisa Doğan, 22 Aralık günü güzellik koçu olan arkadaşı Özge Özel ile bir araya geldi. Beşiktaş'ta buluşan ikiliden Doğan, iddiaya göre Özel'in ehliyetini çantasından alarak eline geçirdi.

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İşte Benim Stilim'le tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor!

Bir müddet sonra Doğan, Beşiktaş'ta aracı ile birlikte trafik polisleri tarafından durduruldu. 1.81 promil alkollü çıkan ünlü fenomen; ehliyet ve ruhsatını polis memurlarına ibraz ederken, daha önceden temin etiği Özel'in ehliyetini polislere verdi.

İşte Benim Stilim'le tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor!

Söz konusu olay sonrası kendisine para cezası gelen Özel, ehliyetinin çalındığını fark edip suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Özel'e ait olduğu belirlenen ehliyeti Doğan'ın kullandığı ortaya çıktı. Doğan, aracın şirket aracı olduğunu, ehliyeti çalmadığını, yanlışlıkla ruhsatın arasına girdiğini iddia etti.

İşte Benim Stilim'le tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor!

Söz konusu olay sonrası kendisine para cezası gelen Özel, ehliyetinin çalındığını fark edip suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Özel'e ait olduğu belirlenen ehliyeti Doğan'ın kullandığı ortaya çıktı. Doğan, aracın şirket aracı olduğunu, ehliyeti çalmadığını, yanlışlıkla ruhsatın arasına girdiğini iddia etti.

İşte Benim Stilim'le tanınan Ayşegül Melisa Doğan hırsızlıktan yargılanıyor!

Ayşegül Melisa Doğan daha önce de geçirdiği estetik operasyonlar sonrası uğradığı değişimle gündeme gelmişti... İşte ekranların tanınan yüzlerinin değişimleri...

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