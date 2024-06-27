Volkan Demirel'den babası Ali Naci Demirel'e duygu dolu veda! "Neden bırakıp gittin" sözleri yürekleri dağladı...

Türk futbolunun önemli isimlerinden Volkan Demirel, 25 Haziran'da babası Ali Naci Demirel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı. Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel dün son yolculuğuna uğurlanırken, cenaze namazına, spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yüreğine baba acısı düşen Volkan Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajlarla takipçilerini de hüzne boğdu.
Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in yüreği baba acısıyla yanıyor.
Volkan Demirel'in 71 yaşındaki babası Ali Naci Demirel, 25 Haziran'da geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle vefat etti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demirel'in vefat eden babası Ali Naci Demirel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.