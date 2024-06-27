MasterChef Mehmet Şef'in parmaklarına ne oldu? Sol elini yıllarca sır gibi saklıyordu! Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın arkadaşının acı hikayesi...

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile "MasterChef" programında buluşan Mehmet Yalçınkaya, sinirli halleriyle yarışmaya ayrı bir renk katıyor. Yarışmada ustalığıyla adından söz ettiren Mehmet Şef'in çekildiği fotoğraflarda sol elinin sürekli cebinde olması yıllarca merak konusu oldu. Hatta milyonlarca kişi arama motolarında 'Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu?' sorusunu araştırdı. İşte Mehmet Yalçınkaya hakkındaki o gerçek...