MasterChef Mehmet Şef'in parmaklarına ne oldu? Sol elini yıllarca sır gibi saklıyordu! Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın arkadaşının acı hikayesi...

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile "MasterChef" programında buluşan Mehmet Yalçınkaya, sinirli halleriyle yarışmaya ayrı bir renk katıyor. Yarışmada ustalığıyla adından söz ettiren Mehmet Şef'in çekildiği fotoğraflarda sol elinin sürekli cebinde olması yıllarca merak konusu oldu. Hatta milyonlarca kişi arama motolarında 'Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu?' sorusunu araştırdı. İşte Mehmet Yalçınkaya hakkındaki o gerçek...
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın çekildiği fotoğraflarda sol elinin sürekli cebinde olması yıllarca merak konusu oldu. Hatta milyonlarca kişi arama motolarında 'Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu?' sorusunu araştırdı. İşte Mehmet Yalçınkaya hakkındaki o gerçek...
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın bir araya geldiği MasterChef programı yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu.
Yarışmacılar, Mehmet Şef karşısında soğuk terler dökmeye devam ediyor.