Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar milyonları şaşırttı! İşte o görüntüler...

Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar ile ilgili şok eden fotoğraflar ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'ın kardeşlerini görenler gözlerine inanamıyor. Sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelen ünlü çiftin kardeşleri 'yok artık' dedirtiyor. Kardeşleriyle çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'a binlerce yorum geldi. İşte görenleri hayretler içinde bırakan o görüntüler...

10.07.2019 00:19 - Son Güncelleme: 10.07.2019 00:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





