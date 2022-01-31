Vizontele Tuuba’nın yıldızı Tuba Ünsal spor taytıyla öyle hareketler yaptı ki! Gören dönüp bir daha baktı ‘Kim der iki çocuk annesi’
Vizontele Tuuba'nın yıldızı Tuba Ünsal spor taytıyla öyle hareketler yaptı ki! Başrollerinde Tuba Ünsal, Yılmaz Erdoğan, Tarık Akan, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı Vizontele Tuuba, bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Van'ın Gevaş İlçesi'nde çekilen filmde Tuba Sernikli karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tuba Ünsal ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Siyah spor taytı ve büstiyeri ile kamera karşısına geçen Ünsal, fit haliyle sevenlerinden tam not aldı. Ünsal için 'Kim der iki çocuk annesi' yorumu yapıldı. İşte Tuba Ünsal'ın o paylaşımı...
31.01.2022 22:40
- Son Güncelleme: 31.01.2022 22:53
Vizontele Tuuba filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha izleyici ile buluşan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.