Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in görümcesine bakın! Burak Özçivit’in güzeller güzeli kardeşi hayran bıraktı
Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in görümcesine bakın! 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Çalıkuşu dizisinde birlikte rol alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017'de nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ünlü çift, 2019'da ise oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına almıştı. Attıkları her adım ilgiyle takip edilen oyuncu çift, bu kez Burak Özçivit'in kardeşi ile gündeme geldi. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman ile fırtınalar estiren Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle kendine hayran bırakırken 'Abisinin kadın versiyonu', 'Abi-kardeş çok benziyorlar' yorumları yapıldı. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi...
31.01.2022 22:16
- Son Güncelleme: 31.01.2022 22:16
2017'de nikah masasına oturan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019 yılında oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Attıkları her adım ilgiyle takip edilen oyuncu çift, bu kez Burak Özçivit'in kardeşi ile gündeme geldi.
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman ile fırtınalar estiren Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle kendine hayran bırakırken 'Abisinin kadın versiyonu', 'Abi-kardeş çok benziyorlar' yorumları yapıldı.