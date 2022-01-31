Vav TV İzle
Haberler Magazin Üç Kuruş’un Çetin’i Bora Akkaş’ın eski eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar’ın yıldız oyuncusuyla...

Üç Kuruş’un Çetin’i Bora Akkaş’ın eski eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar’ın yıldız oyuncusuyla...

Üç Kuruş'un Çetin'i Bora Akkaş'ın eski eşi bakın kim! 'Geniş Aile' ve 'Yeşilçam' gibi yapımlarda yol alan Bora Akkaş; Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerin, üstlendiği Üç Kuruş'a Çetin karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Akkaş hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun bir dönem Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar'ın gibi dizilerin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı. Bakın Bora Akkaş'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...

31.01.2022 23:01 - Son Güncelleme: 31.01.2022 23:01
Üç Kuruş’un Çetin’i Bora Akkaş’ın eski eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar’ın yıldız oyuncusuyla...

Pazartesi akşamları ekrana gelen 'Üç Kuruş' dizisinin kadrosuna Sezin Akbaşoğulları'nın ardından Bora Akkaş da dahil oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üç Kuruş’un Çetin’i Bora Akkaş’ın eski eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar’ın yıldız oyuncusuyla...

Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolü üstlendiği dizide Çetin karakterini canlandıran oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Üç Kuruş’un Çetin’i Bora Akkaş’ın eski eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar’ın yıldız oyuncusuyla...

Akkaş hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun bir dönem Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar'ın gibi dizilerin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı.

Üç Kuruş’un Çetin’i Bora Akkaş’ın eski eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar’ın yıldız oyuncusuyla...

İşte başta Bora Akkaş olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Üç Kuruş’un Çetin’i Bora Akkaş’ın eski eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar’ın yıldız oyuncusuyla...

ASUMAN KRAUSE – EMRAH

SON DAKİKA