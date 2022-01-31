Üç Kuruş’un Çetin’i Bora Akkaş’ın eski eşi bakın kim! Gören inanamadı meğer Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar’ın yıldız oyuncusuyla...
Üç Kuruş'un Çetin'i Bora Akkaş'ın eski eşi bakın kim! 'Geniş Aile' ve 'Yeşilçam' gibi yapımlarda yol alan Bora Akkaş; Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerin, üstlendiği Üç Kuruş'a Çetin karakteriyle dahil oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Akkaş hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun bir dönem Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar'ın gibi dizilerin yıldız oyuncusuyla evli olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı. Bakın Bora Akkaş'ın kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
31.01.2022 23:01
- Son Güncelleme: 31.01.2022 23:01
Pazartesi akşamları ekrana gelen 'Üç Kuruş' dizisinin kadrosuna Sezin Akbaşoğulları'nın ardından Bora Akkaş da dahil oldu.