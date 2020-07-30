Haberler Galeri Magazin Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

İsmail Hacıoğlu ile evliliğinin ardından geçtiğimiz yıl nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanan oyuncu Vildan Atasever'den ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz hafta eski eşi İsmail Hacıoğlu'nun boşanma haberleri magazin gündeminde yer almıştı. Bu yıl evlenmeleri beklenen Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in, haziran ayında ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in sürpriz ayrılığının nedeni ortaya çıktı.

30.07.2020 11:20 - Son Güncelleme: 30.07.2020 11:20
Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Oyuncu Vildan Atasever, geçtiğimiz yıl nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, tuzlu kahveyi servis ettiği anları, "Adettendir dediler tuzlu kahveyi içirdik" notuyla yayınlamıştı. Evlenmeleri beklenen çiftten kötü haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE...

Evlenmeleri beklenen çift, fikir ayrılığı sebebiyle geçtiğimiz ay ilişkilerine son verdi.

Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Atasever'in, yakınlarına "Sonunda üzülmemek için bu kararı başından vermem gerekiyor" dediği öğrenildi.

Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Daha önce iki kez evlilik tecrübesi yaşamış olan oyuncu, üçüncü kez aynı sonu yaşamak istemediği için bu kez erken davrandı.

Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!

2001'de Taylan Kılıç'la evlenip 2007'de ayrılan Atasever, 2010 yılında hayatını birleştirdiği İsmail Hacıoğlu'ndan da 2015 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor: Bu aile için canımı bile veririm!
Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor: Bu aile için canımı bile veririm!