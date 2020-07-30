Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in ayrılık nedeni ortaya çıktı!
İsmail Hacıoğlu ile evliliğinin ardından geçtiğimiz yıl nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanan oyuncu Vildan Atasever'den ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz hafta eski eşi İsmail Hacıoğlu'nun boşanma haberleri magazin gündeminde yer almıştı. Bu yıl evlenmeleri beklenen Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in, haziran ayında ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Vildan Atasever ve Erkan Akdemir'in sürpriz ayrılığının nedeni ortaya çıktı.
30.07.2020 11:20
- Son Güncelleme: 30.07.2020 11:20
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