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Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor: Bu aile için canımı bile veririm!

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan yeni bir kitap İngiltere'nin gündeminde. Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta Meghan'ın bir arkadaşına dayanılarak belirtilene göre Meghan Marklr ayrılık öncesinde 'Bu aile için canımı bile veririm!' sözlerini sarf etti. İşte detaylar...

30.07.2020 11:19 - Son Güncelleme: 30.07.2020 11:19
Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor: Bu aile için canımı bile veririm!

Bu yılın başında saraydan ayrılıp kendi hayatlarını kurma kararı alan Meghan Markle ve Prens Harry hakkında çıkan Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta, çift hakkında pek çok iddia ortaya atıldı ve saraydan ayrılmalarının perde arkası anlatıldı...

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Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor: Bu aile için canımı bile veririm!

Dünyanın yakından takip ettiği Prens Harry ve Meghan Markle hakkında Omid Scobie ve Carolyn Durand bir kitap yazdı. Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta çiftin Kraliyet Ailesi'nden neden ayrıldığı anlatıldı. En büyük sebebin Prens William ile Kate Middleton'ın olduğu söylendi. Kitapta yazana göre Harry ve Markle, Kate ve William'ın sürekli ön planda olmasını kıskandıkları için ayrılma kararı almış.

Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor: Bu aile için canımı bile veririm!

Yine kitapta öne sürülen bir iddiaya göre Prens Harry ve Meghan Markle, Prens Charles ve Prens William'ın arkasındaki koltukta oturmaya daha fazla tahammül edemedi. Kitapta ayrıca, Markle'ın bir arkadaşına gözyaşları içinde "Bu aile için yaşamımdan bile vazgeçebilirim" dediğini ama sonuçta kendilerine ayrılıktan başka seçenek bırakılmadığını söylediği iddiası da yer alıyor.

Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor: Bu aile için canımı bile veririm!

The Times ve Sunday Times'da dizi olarak yayınlanmaya başlayan, gelecek ay da piyasaya çıkacak olan kitapta yer alan iddialara göre Prens Harry, kendisini ailesi tarafından korumasız bırakıldı. Öyle ki saray görevlileri Meghan Markle'dan hoşlanmayıp hayatı ona zindan etti.

Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor: Bu aile için canımı bile veririm!

Hatta Harry ve Meghan Markle bazı saray çalışanlarının çok hain olduğu düşünerek "engerek yılanına" benzetti. Tüm bu iddialar üzerine Harry ve Mehan Markle'ın sözcüsü, çiftin kitap için yazarlarla röportaj yapmadığını belirterek "Kitap tamamen yazarların kendi görüşlerini, bakış açılarını ve yorumlarını yansıtmaktadır" açıklamasında bulundu.

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