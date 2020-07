Haberler Galeri Magazin Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor: Bu aile için canımı bile veririm!

Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin sırları bir bir ortaya çıkıyor: Bu aile için canımı bile veririm!

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Kısa bir süre önce çiftin aileden ayrıldıklarından bu yana evliliklerinde çatırdamalar başladığı iddia edilmişti. Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan yeni bir kitap İngiltere'nin gündeminde. Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family adlı kitapta Meghan'ın bir arkadaşına dayanılarak belirtilene göre Meghan Marklr ayrılık öncesinde 'Bu aile için canımı bile veririm!' sözlerini sarf etti. İşte detaylar...

30.07.2020 11:19 - Son Güncelleme: 30.07.2020 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ