Victoria’s Secret yıldızıydı... Çekimde tanıştığı fotoğrafçı ile evleniyor!
Victoria's Secret yıldızlarından Martha Hunt, 2015 yılında bir çekimde tanıştığı fotoğrafçı Jason McDonald'a Bahamalar'da, "Evet!" dedi. 30 yaşındaki süper model, kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle mutlu haberi hayranlarına duyurdu. İşte Victoria's Secret yıldızı Martha Hunt'ın nişanlısı...
10.01.2020 11:58
- Son Güncelleme: 10.01.2020 12:50
Adriana Lima, Bella Hadid gibi süper modellerin yer aldığı Victoia's Secret'ın 30 yaşındaki yıldızı Martha Hunt, evleniyor!
Ünlü model Martha Hunt, 2015 yılında bir çekimde tanıştığı fotoğrafçı Jason McDonald'a Bahamalar'da, "Evet!" dedi. Süper model, kişisel Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle mutlu haberi hayranlarına duyurdu.
Yüzük fotoğrafı da koyan Hunt, bu paylaşımıyla Gigi Hadid, Taylor Hill, Jasmine Tookes gibi birçok model arkadaşından da tebrik yorumları aldı.
Çift 2015 yılında bir fotoğraf çekiminde tanıştı ve ilişkilerini basından uzak yaşamaya oldukça dikkat etmişti.
Hunt, son olarak 2018 yılında Victoria's Secret defilesinde boy göstermişti.