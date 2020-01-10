Serenay Sarıkaya'nın öyle bir fotoğrafı internete sızdı ki... Eski Miss Turkey güzeli Serenay Sarıkaya'nın şok eden hali
Serenay Sarıkaya güzelliği ve oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya Miss Turkey 2012 yılında ikinci seçildi ve oyunculuk kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, şu sıralar özel hayatından çok kariyeri ile gündeme geliyor. Yaptığı Instagram paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk dönemine ait fotoğrafları internete sızdı. Ünlü oyuncuyu görenler şok oldu. İşte Serenay Sarıkaya ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...
10.01.2020 13:16
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Serenay Sarıkaya'nın ortaya çıkan fotoğrafı görenleri şok etti. 28 yaşındaki güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram paylaşımları ve seslendirdiği şarkılar ile sosyal medya gündeminde yerini alırken, ortaya çıkan çocukluk hali herkesi şaşırttı. İşte Miss Turkey 2012'de ikinci seçilen Serenay Sarıkaya'nın ve diğer ünlü isimlerin çocukluk halleri...
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