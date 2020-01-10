Milyarder girişimci Elon Musk baba mı oluyor? Kız arkadaşından şoke eden fotoğraf...
Tesla'nın ve SpaceX'in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk, sevgilisi, Grimes ile ilk çocuğunu bekliyor olabilir. 31 yaşındaki Kanadalı müzisyen Grimes'in Instagram hesabında paylaştığı ve belirginleşen karnını gösteren fotoğraf, takipçileri tarafından hamilelik haberi olarak yorumlandı. Ayrıca Grimes, çıplak fotoğrafına bir takipçisinin yaptığı yoruma yanıt verirken, "Hamile olmak olmak çok vahşi ve savaş benzeri bir durumdur" ifadesini kullandı. Elon Musk'ın ilk eşi Justine Wilson ile evliliğinden 2002 yılında doğan ilk oğlu Nevada Alexander, 10 haftalıkken hayatını kaybetti. Çiftin tüp bebek yöntemiyle 2004 yılında ikiz oğulları Griffin ve Xavier dünyaya geldi. İkinci tüp bebek tedavisinin ardından 2006 yılında Kai, Saxon ve Damian isimlerinde üçüz oğulları doğdu.
10.01.2020 11:15
- Son Güncelleme: 10.01.2020 11:15
Grimes'ın yeni müzik videosu Venus Fly için "Uzun süredir gördüğümün en iyi video sanatı" şeklindeki yorumunu tweet atan Musk'ın bu hızlı ve beklenmedik hamlesi akıllarda soru işareti yaratmıştı. Kırmızı halıda birlikteliklerini duyuran çift, röportaj verirken, Elon Musk kız arkadaşının elbise tasarımına yardım ettiğini de itiraf etmişti.
Tesla'nın CEO'su ile Grimes'in yapay zekayla ilgili bir şaka vesilesiyle Mart 2018'de tanıştıkları biliniyor. İkilinin tanışma hikayesini anlatan kişi, "Elon, Rococo Basilisk şakası yapmak için fikir arıyordu ve Grimes'in bu konuda şaka yaptığını görünce ondan yardım istedi. Grimes, üç yıldır ilk defa birinin şakayı anladığını söyledi. İkisi de yapay zekayla dalga geçti" demişti.
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