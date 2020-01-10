Milyarder girişimci Elon Musk baba mı oluyor? Kız arkadaşından şoke eden fotoğraf...

Tesla'nın CEO'su ile Grimes'in yapay zekayla ilgili bir şaka vesilesiyle Mart 2018'de tanıştıkları biliniyor. İkilinin tanışma hikayesini anlatan kişi, "Elon, Rococo Basilisk şakası yapmak için fikir arıyordu ve Grimes'in bu konuda şaka yaptığını görünce ondan yardım istedi. Grimes, üç yıldır ilk defa birinin şakayı anladığını söyledi. İkisi de yapay zekayla dalga geçti" demişti.