Victoria's Secret meleği olarak ünlenen model geceye kaslarıyla damga vurdu!
Victoria's Secret modeli olarak ünlenen Elsa Hosk, Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri gecesine katıldı. 31 yaşındaki Hosk, karın kaslarıyla geceye damga vurdu. Hosk, Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri gecesine iki parçalı, ışıltılı bir kıyafetle katıldı. Karın ve mide bölgesini açıkta bırakan kıyafetiyle çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı. Takipçileri de bu paylaşımlara beğeni ve yorum yağdırdı. Elsa Hosk haftanın 7 günü saatlerce egzersiz yapıyor.
05.12.2019 09:30
- Son Güncelleme: 05.12.2019 09:30
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