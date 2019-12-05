Victoria's Secret meleği olarak ünlenen model geceye kaslarıyla damga vurdu!

ELSA HOSK NASIL FORMDA KALIYOR?

Hosk, formda kalmanın sırrını sağlıklı beslenme olarak açıklıyor. Sabahları yumurta ve pastırma ile başlayan Elsa Hosk, düzgün fiziği için düzenli spor yapmasının yanında her gün mercimek çorbası, patates, domates ve peynir tükettiğini de belirtiyor.