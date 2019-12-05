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Victoria's Secret meleği olarak ünlenen model geceye kaslarıyla damga vurdu!

Victoria's Secret modeli olarak ünlenen Elsa Hosk, Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri gecesine katıldı. 31 yaşındaki Hosk, karın kaslarıyla geceye damga vurdu. Hosk, Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri gecesine iki parçalı, ışıltılı bir kıyafetle katıldı. Karın ve mide bölgesini açıkta bırakan kıyafetiyle çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı. Takipçileri de bu paylaşımlara beğeni ve yorum yağdırdı. Elsa Hosk haftanın 7 günü saatlerce egzersiz yapıyor.

05.12.2019 09:30 - Son Güncelleme: 05.12.2019 09:30
Victoria's Secret meleği olarak ünlenen model geceye kaslarıyla damga vurdu!

Bir dönem Victoria's Secret modeli olarak ünlenen Elsa Hosk, Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri gecesine katıldı.

Victoria's Secret meleği olarak ünlenen model geceye kaslarıyla damga vurdu!

Hosk iki parçalı, ışıltılı bir kıyafetle törene katıldı.

Victoria's Secret meleği olarak ünlenen model geceye kaslarıyla damga vurdu!

Karın kasları gözlerden kaçmayan İsveçli model, ilgi odağı oldu.

Victoria's Secret meleği olarak ünlenen model geceye kaslarıyla damga vurdu!

Hosk, karın bölgesini açıkta bırakan kıyafetiyle çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

Victoria's Secret meleği olarak ünlenen model geceye kaslarıyla damga vurdu!

ELSA HOSK NASIL FORMDA KALIYOR?

Hosk, formda kalmanın sırrını sağlıklı beslenme olarak açıklıyor. Sabahları yumurta ve pastırma ile başlayan Elsa Hosk, düzgün fiziği için düzenli spor yapmasının yanında her gün mercimek çorbası, patates, domates ve peynir tükettiğini de belirtiyor.

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