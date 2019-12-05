Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda'sı Naz Elmas sevgilisiyle evleniyor! 14 aylık...

İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ

2015 yazında Cicişler lakaplı Esra-Ceyda Erol kardeşlerle çapkınlıkta yakalanan, boşanmak için mahkemeye başvuran eşiyle davaları devam ederken hostes Merve Baştuğ ile flört eden ve ondan da bir kızı olan Özmandıracı'nın, Naz Elmas'a ilk görüşte aşık oldu. 2014 yılını 2015 yılına bağlayan gece Emre Kıramer ile nikah masasına oturan, beş ay sonra da boşanan Nas Elmas da ikinci kez gelinlik giyecek. Umarım bu seferki izdivaçları bir ömür sürer.