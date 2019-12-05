Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Sevda'sı Naz Elmas sevgilisiyle evleniyor! 14 aylık...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Sevda Meftun karakterine hayat veren oyuncu Naz Elmas, 14 aylık sevgilisi Erol Özmandıracı ile evleniyor! Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi EDHO ile uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen 36 yaşındaki Naz Elmas, geçen yıl Eylül ayında Zorlu PSM'deki Raşit Bağzıbağlı defilesinde tanıştığı 52 yaşındaki Erol Özmandıracı ile Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girecek. Peki, Naz Elmas ile sevgilisi Erol Özmandıracı'nın evlilik tarihi...
05.12.2019 10:23
- Son Güncelleme: 05.12.2019 10:34
İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ
2015 yazında Cicişler lakaplı Esra-Ceyda Erol kardeşlerle çapkınlıkta yakalanan, boşanmak için mahkemeye başvuran eşiyle davaları devam ederken hostes Merve Baştuğ ile flört eden ve ondan da bir kızı olan Özmandıracı'nın, Naz Elmas'a ilk görüşte aşık oldu. 2014 yılını 2015 yılına bağlayan gece Emre Kıramer ile nikah masasına oturan, beş ay sonra da boşanan Nas Elmas da ikinci kez gelinlik giyecek. Umarım bu seferki izdivaçları bir ömür sürer.
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