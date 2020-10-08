Victoria Beckham'dan Meghan Markle'a tavsiye! 'Görmezden gel'

VICTORIA VE DAVID BİLİYOR

Haberde Beckham'lardan da bahsedilirken, "Victoria ve David, yeni bir ülkeye taşınmanın ne kadar farklı olduğunu ve Harry'nin hiç şüphesiz karşı karşıya kalacağı tüm belirsizlikleri ve endişeleri biliyor." ifadesine yer verildi.

Bu arada Victoria ve eşi David, Kraliyet Ailesi'ne olan yakınlıklarıyla biliniyor.