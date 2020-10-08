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Victoria Beckham'dan Meghan Markle'a tavsiye! 'Görmezden gel'

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle'ın özel hayatları tüm dünya tarafından merak ediliyor. Meghan Markle, 2018'de Prens Harry ile evlendiğinden beri kamuoyunun detaylı incelemesiyle karşı karşıya kaldı. Çiftin, bu yılın başlarında İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı tepkileri daha da artırdı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleşen çiftin maruz kaldığı eleştiriler karşısında David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın, Meghan Markle'a destek olduğu ileri sürüldü. Prens Harry ile Meghan Markle yeni hayatlarına Santa Barbara'da 14 milyon dolara satın aldıkları malikanelerinde devam ediyor.

08.10.2020 15:04 - Son Güncelleme: 08.10.2020 15:17
Victoria Beckham'dan Meghan Markle'a tavsiye! 'Görmezden gel'


ABD'de yeni hayat kuran Meghan-Harry çifti, neredeyse her gün farklı konularla eleştiriliyor. Meghan Markle, 2018'de Prens Harry ile evlendiğinden beri kamuoyunun detaylı incelemesiyle karşı karşıya kaldı. Çiftin, bu yılın başlarında İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı tepkileri daha da artırdı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleşen çiftin maruz kaldığı eleştiriler karşısında David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın, Meghan Markle'a destek olduğu kaydedildi.

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Victoria Beckham'dan Meghan Markle'a tavsiye! 'Görmezden gel'

"ELEŞTİRİLERİ GÖRMEZDEN GEL" ÖNERİSİ

The Sun'ın konuyla ilgili kişilere dayandırdığı haberinde, "(Victoria), Meghan'ı eleştirilere kapalı olmaya, sadece sevdiklerinin görebileceği tarafı göstererek özgünlüğünü kanıtlamaya çağırdı." denildi.

Victoria Beckham'dan Meghan Markle'a tavsiye! 'Görmezden gel'

VICTORIA VE DAVID BİLİYOR

Haberde Beckham'lardan da bahsedilirken, "Victoria ve David, yeni bir ülkeye taşınmanın ne kadar farklı olduğunu ve Harry'nin hiç şüphesiz karşı karşıya kalacağı tüm belirsizlikleri ve endişeleri biliyor." ifadesine yer verildi.

Bu arada Victoria ve eşi David, Kraliyet Ailesi'ne olan yakınlıklarıyla biliniyor.

Victoria Beckham'dan Meghan Markle'a tavsiye! 'Görmezden gel'

Her ne kadar artık İngiliz kraliyet ailesi üyesi olmasalar da Prens Harry ve Meghan Markle, hala eskisi gibi dünya gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

Victoria Beckham'dan Meghan Markle'a tavsiye! 'Görmezden gel'

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE GÖREV ALIYORLAR
Prens Harry ve Meghan Markle, sık sık sosyal sorumluluk projelerinde görev üstleniyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kalabalıklara karışmasalar da internet üzerinden birçok etkinliğe konuk oluyor ve kamera karşısına geçiyorlar.

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