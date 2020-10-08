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Bez Bebek'in minik yıldızı Elif Ceren Balıkçı'nın son hali inanılmaz! Güzelliğiyle sosyal medyayı sallad...

2007 yılında yayınlandığın çok konuşulan dizilerden biri olan Bez Bebek, 2010 yılında ekranlara veda etmişti. O dönem şöhreti yakalayan dizinin çocuk oyuncuları daha sonra ortalarda pek görünmedi. Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu Elif Ceren Balıkçı de onlardan biri. O dönem sevimliliği ile hayran bırakan Elif Ceren Balıkçışimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor. Elif Ceren Balıkçı görenlerin ağızlarını açık bıraktı.

08.10.2020 15:53 - Son Güncelleme: 08.10.2020 15:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





