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Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Emel Müftüoğlu'nun 37 yaşındaki kızı...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan ve uzun süredir ekranlarda görünmeyen Emel Müftüoğlu'nun özel hayatı mercek altına alnıdı. Müftüoğlu'nun 37 yaşında bir kızı olduğunu öğrenenler şaşırdı. 1961 yılında İzmir'de doğan Emel Müftüoğlu aslen Artvin'lidir. Babasının asker olmasından dolayı tayinleri sebebiyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. İşte kariyer hayatında annesinin izinden giden Çağrı Müftüoğlu...

08.10.2020 14:27 - Son Güncelleme: 08.10.2020 14:27
Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Emel Müftüoğlu'nun 37 yaşındaki kızı...

Özellikle 90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran isim Emel Müftüoğlu son olarak Çocuklar Duymasın'da rol almıştı. 58 yaşında olan Emel Müftüoğlu aslen İzmirli. Bir kez resmi evlilik yapan Emel Müftüoğlu, Oğuz Mütfüoğlu ile boşandı. Emel Müftüoğlu'nun kızı ise Çağrı Müftüoğlu'dur.

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Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Emel Müftüoğlu'nun 37 yaşındaki kızı...

Pop müzik sanatçısı 1961 yılında İzmir'de doğan Emel Müftüoğlu aslen Artvin'lidir. Babasının asker olmasından dolayı tayinleri sebebiyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. 58 yaşında olan Emel Müftüoğlu bir evlilik yaptı ve Çağrı adında bir kızı var. İşte Emel Müftüoğlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Emel Müftüoğlu'nun 37 yaşındaki kızı...

MEHMET ALİ ERBİL'İN ÇOCUKLARI

Ali Sadi Erbil

MEHMET ALİ ERBİL'İN TORUNU - TIKLA

Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Emel Müftüoğlu'nun 37 yaşındaki kızı...

Sezin Erbil

Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Emel Müftüoğlu'nun 37 yaşındaki kızı...

Yasmin Erbil

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