Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Emel Müftüoğlu'nun 37 yaşındaki kızı...

Pop müzik sanatçısı 1961 yılında İzmir'de doğan Emel Müftüoğlu aslen Artvin'lidir. Babasının asker olmasından dolayı tayinleri sebebiyle ilk ve orta öğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. 58 yaşında olan Emel Müftüoğlu bir evlilik yaptı ve Çağrı adında bir kızı var. İşte Emel Müftüoğlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...