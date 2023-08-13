Vermem Seni Ellere’nin Turgut’u Bahtiyar Engin bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Bahtiyar Engin’in memleketi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de Turgut karakterini canlandıran Bahtiyar Engin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Bahtiyar Engin aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. 58 yaşındaki oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Bahtiyar Engin'in memleketi...
Başrollerinde Emre Bey ile Buse Meral'in yer aldığı Vermem Seni Ellere'de Turgut karakterini canlandıran Bahtiyar Engin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?
1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı.
2006-2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Sanatçı, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.