Vermem Seni Ellere’nin Turgut’u Bahtiyar Engin bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Bahtiyar Engin’in memleketi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de Turgut karakterini canlandıran Bahtiyar Engin'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Bahtiyar Engin aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. 58 yaşındaki oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Bahtiyar Engin'in memleketi...