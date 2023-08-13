82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı!

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti. 7 Ağustos günü karaciğer rahatsızlığı ve yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı. İşte haberin detayları...
Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray, geçtiğimiz günlerde Kanada'nın Toronto şehrinde vefat etti.
82 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının, akciğerindeki rahatsızlıklarla mücadele ettiği öğrenilmişti.
Efsane sanatçı Erkin Koray ölmeden önce cenazesinde tören istemediğini ve yaşadığı Toronto'da gömülmek istediğini kızına vasiyet etmişti.