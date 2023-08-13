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82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı!

Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti. 7 Ağustos günü karaciğer rahatsızlığı ve yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 17:22 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 17:27
82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı! 1

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray, geçtiğimiz günlerde Kanada'nın Toronto şehrinde vefat etti.

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı! 2

82 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının, akciğerindeki rahatsızlıklarla mücadele ettiği öğrenilmişti.

82 yaşında aramızdan ayrılan Erkin Koray sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı! 3

Efsane sanatçı Erkin Koray ölmeden önce cenazesinde tören istemediğini ve yaşadığı Toronto'da gömülmek istediğini kızına vasiyet etmişti.

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