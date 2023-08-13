5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise’nin itirafı şaşkına çevirdi! “Benimki pek evlilikten sayılmaz” Gözler Mehmet Dinçerler’de...

Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, bu süreçte Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la anılmış ve yasak aşk haberleriyle gündem olmuştu. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Hadise, Dinçerler ile ilişkisini bir adım daha ileri taşıyarak evlilikle taçlandırmıştı. Ancak çiftin evliliği 5 ay sonra sona ermişti. Hem boşanma sürecinde hem de sonrasında sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, verdiği son konserinde evliliğine dair ağızları açık bırakan itiraflarda bulundu. Bunun üzerine gözler eski eş Mehmet Dinçerler'e çevrildi. İşte Hadise'nin o açıklaması...
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlanmıştı.
"BEN HADİSE'YİM SANA HER GÜN KAHVALTI HAZIRLAYAMAM"
Söylemezsem Olmaz'da biten Hadise-Mehmet Dinçerler evliliği hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İddianın sahibi Bircan Bali. şu sözleri kullanmıştı: