5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise’nin itirafı şaşkına çevirdi! “Benimki pek evlilikten sayılmaz” Gözler Mehmet Dinçerler’de...

Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, bu süreçte Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la anılmış ve yasak aşk haberleriyle gündem olmuştu. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Hadise, Dinçerler ile ilişkisini bir adım daha ileri taşıyarak evlilikle taçlandırmıştı. Ancak çiftin evliliği 5 ay sonra sona ermişti. Hem boşanma sürecinde hem de sonrasında sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, verdiği son konserinde evliliğine dair ağızları açık bırakan itiraflarda bulundu. Bunun üzerine gözler eski eş Mehmet Dinçerler'e çevrildi. İşte Hadise'nin o açıklaması...