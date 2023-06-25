Vermem Seni Ellere’nin Şakir’i Fatih Al bakın aslen nereliymiş! Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 46 yaşındaki Fatih Al’ın memleketi...
Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin gibi isimleri buluşturan, ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de Şakir karakterini canlandıran Fatih Al'ın hayatı merak edildi. Çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları en çok "Fatih Al aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte 46 yaşındaki Fatih Al'ın memleketi...
25.06.2023 15:39 - Son Güncelleme: 25.06.2023 15:39
İlk bölümüyle büyük ses getiren Vermem Seni Ellere'de Şakir karakterini canlandıran Fatih Al'ın hayatı merak edildi.
FATİH AL KİMDİR?
12 Eylül 1976 tarihinde doğan Fatih Al, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro bölümünden mezun oldu. Daha sonra şehir tiyatrolarında çalışan Al, ardından sinema, tiyatro ve televizyon dizilerinde rol aldı.