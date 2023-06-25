Vermem Seni Ellere’nin Şakir’i Fatih Al bakın aslen nereliymiş! Duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 46 yaşındaki Fatih Al’ın memleketi...

FATİH AL KİMDİR?

12 Eylül 1976 tarihinde doğan Fatih Al, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro bölümünden mezun oldu. Daha sonra şehir tiyatrolarında çalışan Al, ardından sinema, tiyatro ve televizyon dizilerinde rol aldı.