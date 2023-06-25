49’luk Songül Karlı göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Sosyal medya onu konuştu! Estetikle 20’li yaşlara dönen Songül’den nazar önlemi...
Son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan ve bambaşka birine dönüşen 49 yaşındaki Songül Karlı, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Dekolteli paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Karlı, yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Derin göğüs dekolteli parıltılı elbisesi ile poz veren şarkıcının nazar önlemi ise dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı...
25.06.2023 15:13 - Son Güncelleme: 25.06.2023 15:13
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Songül Karlı, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündeme gelmişti.