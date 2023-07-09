Vermem Seni Ellere’nin Peri’si Filiz Ahmet bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! Fatih Al’ın partnerinin memleketi meğer...
Başrollerinde Buse Meral ile Eöre Bey'in yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de Peri karakterini canlandıran Filiz Ahmet'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Filiz Ahmet aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Fatih Al'ın biricik partneri Filiz Ahmet'in memleketi...
09.07.2023 15:56 - Son Güncelleme: 09.07.2023 15:56
Vermem Seni Ellere'de Peri karakterini canlandıran Filiz Ahmet'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
FİLİZ AHMET KİMDİR?
15 Nisan 1981 tarihinde dünyaya gelen Filiz Ahmet, 2007-2009 yılları arasında Elveda Rumeli adlı dizide Zarife karakterini canlandırdı. Elveda Rumeli'nin ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nigar Kalfa karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Tiyatro sanatçısı Lütfü Seyfullah'ın torunu olan oyuncu, son olarak ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de yer aldı.
Çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen dizide sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu olarak "Filiz Ahmet aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.